Четверо из них сейчас в тяжелом состоянии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Свои. Кривой Рог".

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Что известно о состоянии пострадавших в результате российского удара

По данным издания, 8-летнему Матвею пришлось ампутировать руку. Близкие семьи планируют делать сбор средств на протез для мальчика.

Афине, которой всего 3 года, сделали операцию и достали осколок из головы. Состояние 4-летнего Ярчика удалось стабилизировать, ему провели реконструкционную операцию. Сейчас есть положительная динамика.

Кроме этого, в стационаре также находится 16 взрослых, пострадавших из-за российского удара по Кривому Рогу.

Напомним, что в результате российского обстрела баллистической ракетой 4 апреля погибли 20 человек, среди них 9 детей. Кроме этого, повреждены жилые дома и инфраструктура.

Отметим, что ракета попала в жилой микрорайон. Ранения получили более 70 человек, наименьшему пострадавшему всего 3 месяца.