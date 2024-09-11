Воспитанник "канониров", Кирнан Хьюз-Мейсон, приговорен к 14 годам заключения. Причиной стало жестокое обращение с детьми и нанесение тяжких телесных травм.

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Хьюз-Мейсон жестоко избил 2-летнего ребенка

Сообщают, что в январе 2020 года Кирнан Хьюз-Мейсон избил двухлетнюю дочь своей бывшей жены. Воспитанник Арсенала нанес ребенку тяжелую черепно-мозговую травму, что можно сравнить с "аварией на большой скорости".

Маленькая девочка провела в коме целых 2 недели. Местные врачи обнаружили немалое количество травм на ногах, спине, лице и груди ребенка – около 17.

Экс-игрок "канониров" пытался избежать наказания. Кирнан Хьюз-Мейсон заявил медикам, что девочка получила травму в результате падения на кукольный домик.

Отметим, что экс-футболист играл за молодежные команды Арсенала и Тоттенхэма, после чего оказался в первой команде Миллуолла в 2009-2010 годах. Перед заключением экс-игрок тренировал Энфилд Боро из северной части Лондона.