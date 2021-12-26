О пропаже детей спасателям сообщили в 14:22. После этого они начали поиски.
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Дети погибли
За час поисков спасателям удалось найти тело одного ребенка. Еще через два часа – другого. Двое детей, к сожалению, погибли.
Поиск детей на реке Южный Буг / Фото ГСЧС
К поисковой операции привлекли 8 спасателей, из которых 3 – водолазы. Также использовали 3 единицы техники, 1 из которых – лодка.
Последние трагедии на льду
- 23 декабря на Херсонщине двое 11-летних детей исчезли. Как выяснили позже, они играли на тонком льду одного из местных водоемов и провалились под лед. Оба, к сожалению, погибли.
- На озере Тельбин в Киеве девушка решила покататься на коньках на слишком тонком льду. Из-за этого она провалилась, однако ее успели спасти.
- В Черкассах двое мужчин во время рыбалки провалились под лед. К счастью, их спасли курсанты, услышавшие крики о помощи.