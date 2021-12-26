О пропаже детей спасателям сообщили в 14:22. После этого они начали поиски.

Обратите внимание Смертельная ловушка: спасатели показали, как спастись из-подо льда

Дети погибли

За час поисков спасателям удалось найти тело одного ребенка. Еще через два часа – другого. Двое детей, к сожалению, погибли.



Поиск детей на реке Южный Буг / Фото ГСЧС

К поисковой операции привлекли 8 спасателей, из которых 3 – водолазы. Также использовали 3 единицы техники, 1 из которых – лодка.

Последние трагедии на льду