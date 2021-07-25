В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что погибшие были 2013 и 2014 года рождения. Дети находились возле водоема, но в какой-то момент исчезли из поля зрения взрослых.

Важно Еще месяц не закончился, а количество утопленников в Украине и дальше бьет рекорды

На Кировоградщине утонули две девушки

К поискам присоединились спасатели и местные жители. Односельчане в 16:00 подняли из воды тело первой девочки.

Уже ночью, в 22:00, водолазы нашли и подняли тело второго ребенка.

Обратите внимание! По данным ГСЧС, с начала 2012 года на водных объектах Украины погибли 866 человек. Из них 94 – это дети.

Спасатели призывают следить за безопасностью детей у водоемов

Спасатели призвали взрослых следить за досугом детей и объяснять об опасности водной стихии. В частности подчеркнули на соблюдении необходимых правил: