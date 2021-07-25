В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что погибшие были 2013 и 2014 года рождения. Дети находились возле водоема, но в какой-то момент исчезли из поля зрения взрослых.
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На Кировоградщине утонули две девушки
К поискам присоединились спасатели и местные жители. Односельчане в 16:00 подняли из воды тело первой девочки.
Уже ночью, в 22:00, водолазы нашли и подняли тело второго ребенка.
Спасатели призывают следить за безопасностью детей у водоемов
Спасатели призвали взрослых следить за досугом детей и объяснять об опасности водной стихии. В частности подчеркнули на соблюдении необходимых правил:
- всегда назначать ответственного взрослого, который будет присматривать за детьми у воды;
- не терять бдительность, отвлекаясь на любую другую деятельность (чтение, игры, разговоры по телефону);
- не употреблять алкоголь во время отдыха с детьми возле бассейнов и водоемов;
- если малолетний ребенок хочет поплавать, его всегда должен сопровождать взрослый;
- одевать на малышей спасательные жилеты, в частности, во время прогулок на лодках, игр в воде и тому подобное;
- не позволять детям долго находиться под водой задержав дыхание;
- купаться можно только в специально отведенных местах;
- детям, которые не умеют плавать, нельзя заходить в воду глубже, чем до пояса;
- не использовать для плавания не предназначенные для этого средства и быть очень осторожными с надувными матрасами.