У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що загиблі були 2013 та 2014 року народження. Діти перебували біля водойми, але в якийсь момент зникли з поля зору дорослих.
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На Кіровоградщині потонули двоє дівчат
До пошуків долучилися рятувальники і місцеві мешканці. Односельці о 16:00 підняли з води тіло першої дівчинки.
Вже вночі, о 22:00, водолази знайшли та підняли тіло другої дитини.
Рятувальники закликають стежити за безпекою дітей біля водойм
Рятувальники закликали дорослих стежити за дозвіллям дітей та пояснювати про небезпеку водяної стихії. Зокрема наголосили на дотриманні необхідних правил:
- завжди призначати відповідального дорослого, який буде наглядати за дітьми біля води;
- не втрачати пильність, відволікаючись на будь-яку іншу діяльність (читання, ігри, розмови телефоном);
- не вживати алкоголь під час відпочинку з дітьми біля басейнів та водойм;
- якщо малолітня дитина хоче поплавати, її завжди повинен супроводжувати дорослий;
- одягати на малечу рятувальні жилети, зокрема, під час прогулянок на човнах, ігор у воді тощо;
- не дозволяти дітям довго перебувати під водою затримавши дихання;
- купатися можна лише у спеціально відведених місцях;
- дітям, які не вміють плавати, заборонено заходити у воду глибше, ніж до поясу;
- не використовувати для плавання не призначені для цього засоби та бути дуже обережними з надувними матрацами.