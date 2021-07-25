У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що загиблі були 2013 та 2014 року народження. Діти перебували біля водойми, але в якийсь момент зникли з поля зору дорослих.

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На Кіровоградщині потонули двоє дівчат

До пошуків долучилися рятувальники і місцеві мешканці. Односельці о 16:00 підняли з води тіло першої дівчинки.

Вже вночі, о 22:00, водолази знайшли та підняли тіло другої дитини.

Зверніть увагу! За даними ДСНС, з початку 2012 року на водних об’єктах України загинули 866 людей. З них 94 – це діти.

Рятувальники закликають стежити за безпекою дітей біля водойм

Рятувальники закликали дорослих стежити за дозвіллям дітей та пояснювати про небезпеку водяної стихії. Зокрема наголосили на дотриманні необхідних правил: