Потонули майже 40 дітей

Впродовж липня на водоймах загинуло 310 людей, з них майже 40 – діти. Рятувальники б'ють на сполох та закликають людей бути обережнішими.

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Серед найпоширеніших причин нещасних випадків на воді є купання в не обладнаних для цього місцях, купання в нетверезому стані, а також самостійне відвідування водойм дітьми.

Останні трагічні випадки

23 липня зі ставка в селі Лозувата Вінницького району витягли тіло 59-річного чоловіка. Відомо, що він втопився під час купання.

Схожий випадок стався і на Київщині. В Обухові на річці Стугна потонув 33-річний чоловік.

Дивом вдалося уникнути біди у Запорізькій області. Там за добу 23 липня рятувальники тричі допомагали відпочивальникам на Азовському морі, яких віднесло від берега на катамаранах та надувних матрацах.

Правила безпеки на водоймах