Потонули майже 40 дітей

Впродовж липня на водоймах загинуло 310 людей, з них майже 40 – діти. Рятувальники б'ють на сполох та закликають людей бути обережнішими.

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Серед найпоширеніших причин нещасних випадків на воді є купання в не обладнаних для цього місцях, купання в нетверезому стані, а також самостійне відвідування водойм дітьми.

Останні трагічні випадки

23 липня зі ставка в селі Лозувата Вінницького району витягли тіло 59-річного чоловіка. Відомо, що він втопився під час купання.

Схожий випадок стався і на Київщині. В Обухові на річці Стугна потонув 33-річний чоловік.

Дивом вдалося уникнути біди у Запорізькій області. Там за добу 23 липня рятувальники тричі допомагали відпочивальникам на Азовському морі, яких віднесло від берега на катамаранах та надувних матрацах.

Правила безпеки на водоймах

  • Відпочивати та купатися можна лише на спеціально обладнаних пляжах;
  • ніколи не пірнайте в незнайомих місцях;
  • не лишайте дітей без нагляду біля води та не дозволяйте їм самостійно відвідувати місцеві ставки та річки;
  • не запливайте далеко;
  • ніколи не плавайте наодинці, особливо якщо ви не впевнені у своїх силах;
  • не заходьте у воду, коли ви п'яні;
  • не наближайтесь до суден, човнів і катерів, які пропливають поблизу вас;
  • температура води повинна бути не нижче +17 градусів;
  • плавайте у воді не більше 20 хвилин, причому цей час повинен збільшуватися поступово, починаючи з 3 – 5 хвилин;
  • слідкуйте за штормовими попередженнями і не виходьте у плавання на човнах при сильних поривах вітру.