Симптомы кишечной инфекции: полезная инфографика

Летом в жару риск подхватить кишечную инфекцию гораздо выше, чем в холодную погоду. Распознать симптомы болезни довольно просто.

Спектр возбудителей кишечной инфекции чрезвычайно разнообразен. Это могут быть бактерии (шигеллы, сальмонеллы, кишечная палочка, условная-патогенная флора и др.), Вирусы (рота, адено-, рео-, энтеро-, коронавирусы), простейшие (амеба дизентерийная, лямблии, балантидий).

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Передача такой инфекции происходит фекально-оральным путем – преимущественно через загрязненные руки как при прямом контакте, так и при контакте с другими загрязненными поверхностями и предметами (пол, мебель, одежда, игрушки и т.д.).

Также подцепить кишечную инфекцию можно через загрязненные еду и воду, а также воздушно-капельным путем.

Диагноз может поставить только врач и только после проведения микробиологических анализов. При наличии каких симптомов следует спешить к врачу?

Симптомы кишечной инфекции

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