Обратите внимание, что Совбез в соответствии со статьей 23 Устава ООН состоит из 15 членов. Постоянны Китай, Франция, СССР, Великобритания и США, однако именно России среди них нет. В то же время страна-агрессорка занимает место постоянного члена, считая себя наследницей Советского Союза.

Обратите внимание Россия депортировала полмиллиона украинцев, десятки тысяч – в фильтрационных лагерях, – Кислица

Кислица раскритиковал Совбез ООН из-за присутствия России в составе

Кислица рассказал, что с января Совбез провел более десятка встреч, посвященных российской агрессии против Украины.

Мы все ценим свое время, поэтому позвольте спросить вас: как наши встречи влияют на занимающего место в Совбезе, предусмотренное Уставом ООН для другого субъекта, которого уже не существует?

– заметил постпред.

Он добавил, что эти заседания Совбеза не влияют ни на безопасность, ни на гуманитарную ситуацию в Украине. В то же время Украина нуждается в помощи на двустороннем уровне.

"Неужели вы готовы свести роль Совета Безопасности в решении тяжелейшего кризиса безопасности на европейском континенте со времен Второй мировой войны только к обсуждениям?", – отметил Кислица.

Он настоятельно призвал Совбез серьезно заняться решением проблемы "сомнительного присутствия России", которая препятствует Совету выполнять ее главную обязанность – поддерживать международные мир и безопасность.

Кислица подытожил, что несостоятельность Совбеза влиять на войну России против Украины обусловлена тем, что он продолжает делать вид, будто страна-агрессорка является его полноправным и легитимным постоянным членом. Постпред убежден, что роль Совета не изменится, если ответа не найдут в ближайшее время.

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