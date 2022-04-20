Зауважте, що Радбез, відповідно до статті 23 Статуту ООН, складається з 15 членів. Постійними є Китай, Франція, СРСР, Велика Британія та США, проте саме Росії серед них немає. Водночас країна-агресорка займає місце постійного члена, вважаючи себе спадкоємицею Радянського Союзу.

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Кислиця розкритикував Радбез ООН через присутність Росії у складі

Кислиця розповів, що з січня Радбез провела понад десяток зустрічей, які присвятили російській агресії проти України.

Ми всі цінуємо свій час, тому дозвольте запитати вас: як наші зустрічі впливають на того, хто посідає місце в Радбезі, передбачене Статутом ООН для іншого суб'єкта, якого вже не існує?

– зауважив постпред.

Він додав, що ці засідання Радбезу не впливають ні на безпеку, ні на гуманітарну ситуацію в Україні. Водночас Україна потребує допомоги на двосторонньому рівні.

"Невже ви готові звести роль Ради Безпеки у вирішенні найтяжчої безпекової кризи на європейському континенті від часів Другої світової війни тільки до обговорень?", – зазначив Кислиця.

Він наполегливо закликав Радбез серйозно зайнятися розв'язанням проблеми "сумнівної присутності Росії", яка перешкоджає Раді виконувати її головний обов'язок – підтримувати міжнародні мир та безпеку.

Кислиця підсумував, що неспроможність Радбезу впливати на війну Росії проти України зумовлена тим, що вона продовжує вдавати, ніби країна-агресорка є її повноправним та легітимним постійним членом. Постпред переконаний, що роль Ради не зміниться, якщо відповідь не знайдуть найближчим часом.

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