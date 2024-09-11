Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица во время выступления в Совете безопасности ООН. По его словам, сессия Генассамблеи открылась под взрывы баллистических ракет и крики раненых мирных украинцев.

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Путин использует логику гангстера

Сергей Кислица отметил, что Россия стремится запугать мир, чтобы западные партнеры не предоставили Украине разрешение на удары по российской территории на дальние расстояния.

Это логика гангстера, кем Путин фактически и является, – надо бить жертву с такой жестокостью, чтобы прохожие даже не пытались ее защитить, а переходили на другую сторону улицы из-за страха, что с ними может произойти то же самое,

– заявил постоянный представитель Украины при ООН.

Он добавил, что мир – это не криминальный район в Ленинграде, в котором вырос Путин, а международное сообщество – не "группа запуганных прохожих, которые боятся уличной драки".

Кислица также в очередной раз подчеркнул, что Украина действительно хочет завершить эту войну и больше всего хочет мира. По его словам, именно поэтому наша страна нуждается в способности "уничтожить российские средства убийства и разрушения, которые расположены далеко от украинских городов, которые являются их целями".

Во время выступления Сергей Кислица рассказал о последних российских обстрелах гражданских объектов во многих городах Украины.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине сообщила о по меньшей мере 184 погибших и 856 раненых гражданских в августе – это второе наибольшее количество жертв среди гражданского населения за месяц этого года после показателей июля.

К слову, ранее президент США Джо Байден заявил, что вопрос предоставления разрешения Украине на удары дальнобойным оружием по территории России уже прорабатывается. По словам американского лидера, его администрация "сейчас это решает".