Об этом постпред Украины при ООН написал в сети Х. Кислица добавил, что попытка Лаврова подкрепить свое выступление в Совбезе ООН оскорблениями из произведения английского писателя была жалкой.

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Кислица высмеял Лаврова

Во вторник, 16 июля, состоялось заседание Совбеза ООН, посвященное многостороннему сотрудничеству. На нем выступил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, который решил прибегнуть к цитированию английского писателя.

В прошлом веке Джордж Оруэлл в своем рассказе "Скотный двор" уже предсказал суть порядка, основанного на правилах, где все животные равны, но некоторые равнее других. Если ты выполняешь волю гегемона, тебе позволено все. А если осмелишься и начнешь отстаивать свои национальные интересы, то будешь объявлен изгоем и подвергнут санкциям,

– заявил Лавров.

Эти слова вызвали яркую реакцию в сети. В частности, Сергей Кислица заметил, что попытка Лаврова "мобилизовать" Оруэлла на свою поддержку является жалкой. Постпред Украины при ООН напомнил российскому министру, что нью-йоркские дипломаты на самом деле читали Оруэлла, а не являются побочными продуктами Московского государственного института международных отношений в Советском Союзе, где книги Оруэлла были запрещены или подвергались цензуре.

Кислица также напомнил Лаврову, что Оруэлл был критиком Сталина и вообще очень враждебно относился к сталинизму. Кроме того, постпред Украины добавил, что сатирическое произведение "Скотный двор", которое цитировал Лавров, отражал события, которые предшествовали российской революции 1917 года, а затем – "сталинскую эпоху Советского Союза – период, когда Россия жила под властью коммунистической идеологии Иосифа Сталина, которую так любят в сегодняшней России-колхозе, почти обожают".

Постпред добавил, что кабан Наполеон, который является аллегорией к Иосифу Сталину, сделал главную заповедь, которая стала звучать так: "Все животные равны, но некоторые животные – равнее других".

Поэтому, а вы, товарищ Лавров, что за животное?

– риторически поинтересовался Кислица.

Постпред Украины при ООН напомнил Лаврову, что каждое животное в "Скотном дворе" представляло определенный класс "советского (читай, сегодняшнего российского) общества". Так, рабочий конь Боксер – рабочий класс и идейный стахановец; скептический осел Вениамин – интеллигенция, которая все понимает, но бездействует; Моисей (Ворон), который после смерти обещает животным удивительное место за облаками под названием "Сахарная гора" – духовенство; злые собаки – сотрудников НКВД; безмолвные овцы – массы людей; поросенок Квикун – подконтрольные власти СМИ и тому подобное. На вершине пирамиды был большой, довольно свирепый на вид беркширский кабан по имени Наполеон (аллегория Иосифа Сталина), который постепенно переписал Семь заповедей животноводства (аллегорическая отсылка к коммунизму).