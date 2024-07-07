Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров высказался об ударах по Крыму. По его словам, "в ближайшем будущем" будет ответ от России, передает 24 Канал.

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Опять говорил о США

Конечно, Лавров не мог не повторить классический тезис российской пропаганды и не обвинить в обстрелах США.

Он считает, что ракеты ВСУ не полетели бы, в частности, на Севастополь, без прямого участия США в наведении этого вооружения.

Кроме этого, Лавров пообещал, что Россия будет реагировать на обстрел своих регионов западным оружием.

Украина в мае получила также разрешение бить по территории России западным оружием, однако с определенными ограничениями. Это произошло после того, как враг начал повторное наступление на Харьковщине. Это можно было предотвратить, ведь Россия размещала войска и технику прямо у границы, ведь не боялась украинских ударов.