Все они находятся в областной инфекционной больнице, городских больницах №1, 2, 6, 7, 9, детской больнице №5. Для беременных женщин с подтвержденным коронавирусом или подозрением на него отвели место в роддоме №4 и областном перинатальном центре.

В запорожских стационарах сейчас лечатся 38 беременных, по данным сайта системы здравоохранения Украины. Среди них 21 – в областном перинатальном центре и 17 – в роддоме № 4. Заметим, что все пациентки – кислородозависимые, поэтому спасение их жизней невозможно без кислородной поддержки.

На помощь медучреждениям, которые под угрозой возникновения проблемы нехватки кислорода, пришел социально ответственный бизнес-комбинат "Запорожсталь" Группы Метинвест Рината Ахметова и Вадима Новинского. Для лечения пациенток роддома №4 медики используют кислород, который производит предприятие. Около 50 тонн кислорода медучреждение получило от комбината с апреля.

Именно в апреле кислород, который производит "Запорожсталь", сертифицировало Министерство здравоохранения Украины и с тех пор его начали поставлять в больницы Запорожья, Запорожской области и других регионов Украины. Самым востребованным кислород стал в октябре. За месяц больницы получили от предприятия 1200 тонн кислорода.

А с начала данного месяца, ноября, "Запорожсталь" уже отгрузила 380 тонн медицинского кислорода. Городские больницы Запорожья № 1, 2, 6, 7, 9, Запорожская областная инфекционная больница и роддом № 4 получили кислород от "Запорожстали" в ноябре. Поставляли кислород и в медучреждения области – Бердянское ТМО и городскую больницу Токмака. Комбинат поставляет кислород и больницам из других областей Украины.

Среди них в ноябре кислород получили городские больницы Боярки, Синельниково, Василькова, городская больница им. Панкеевых в Каховке, Киевская городская клиническая больница №7, больница №4 в Никополе и Броварская многопрофильная клиническая больница.

Заметим, что первыми пришли на помощь стране в борьбе с коронавирусом 2020 года Ринат Ахметов совместно с бизнесами SCM, футбольным клубом "Шахтер" и Фондом Рината Ахметова. С этой целью личной инициативой Рината Ахметова было выделено около 500 млн грн в рамках проекта Фонда "Борьба с COVID-19 в Украине". Проект помог выжить 1,4 млн человек. Это стало крупнейшим вкладом одного благотворителя в государственную медицину Украины за все время независимости.

Более 500 медучреждений по всей Украине получили более чем 1 000 единиц оборудования, в том числе 216 аппаратов ИВЛ и сотни тысяч экспресс-тестов, СИЗ и расходных материалов.

Также более 100 млн грн с начала эпидемии было направлено на борьбу с распространением коронавирусной инфекции в Украине Фондом Вадима Новинского. Средства направлялись на закупку аппаратов ИВЛ, ПЦР-тестов и специализированных лабораторий, средств индивидуальной защиты для медиков. Все это централизованно распределялось в клиниках Донецкой, Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей. В частности, 3,8 млн грн было выделено на материальную поддержку 31 семьи медиков, которые умерли в результате COVID-19.