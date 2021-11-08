Всі вони знаходяться в обласній інфекційній лікарні, міських лікарнях №1, 2, 6, 7, 9, дитячій лікарні №5. Для вагітних жінок з підтвердженим коронавірусом або підозрою на нього відвели місце у пологовому будинку №4 та обласному перинатальному центрі.

У запорізьких стаціонарах зараз лікуються 38 вагітних, за даними сайту системи охорони здоров'я України. Серед них 21 – в обласному перинатальному центрі та 17 – у пологовому будинку № 4. Зауважимо, що всі пацієнтки – киснезалежні, тому порятунок їхніх життів неможливий без кисневої підтримки.

На допомогу медзакладам, які під загрозою виникнення проблеми нестачі кисню, прийшов соціально відповідальний бізнес – комбінат "Запоріжсталь" Групи Метінвест Ріната Ахметова та Вадима Новинського. Для лікування пацієнток пологового будинку №4 медики використовують кисень, який виробляє підприємство. Близько 50 тонн кисню медустанова отримала від комбінату з квітня.

Саме у квітні кисень, який виготовляє "Запоріжсталь", сертифікувало Міністерство охорони здоров'я України і з того часу його почали постачати до лікарень Запоріжжя, Запорізької області та інших регіонів України. Найзатребуванішим кисень став у жовтні. За місяць лікарні отримали від підприємства 1200 тонн кисню.

А з початку даного місяця, листопада, "Запоріжсталь" вже відвантажила 380 тонн медичного кисню. Міські лікарні Запоріжжя № 1, 2, 6, 7, 9, Запорізька обласна інфекційна лікарня та пологовий будинок № 4 отримали кисень від "Запоріжсталі" у листопаді. Поставляли кисень і до медзакладів області – Бердянське ТМО та міську лікарню Токмака. Комбінат постачає кисень й лікарням з інших областей України.

Серед них у листопаді кисень отримали міські лікарні Боярки, Синельникове, Василькова, міська лікарня ім. Панкеєвих у Каховці, Київська міська клінічна лікарня №7, лікарня №4 у Нікополі та Броварська багатопрофільна клінічна лікарня.

Зауважимо, що першими прийшли на допомогу країні у боротьбі з коронавірусом 2020 року Рінат Ахметов спільно з бізнесами SCM, футбольним клубом "Шахтар" та Фондом Ріната Ахметова. З цією метою особистою ініціативою Ріната Ахметова було виділення близько 500 млн грн у рамках проєкту Фонду "Боротьба з COVID-19 в Україні". Проєкт допоміг вижити 1,4 млн людей. Це стало найбільшим внеском одного благодійника до державної медицини України за весь час незалежності.

Понад 500 медустанов по всій Україні отримали більше ніж 1 000 одиниць обладнання, зокрема 216 апаратів ШВЛ та сотні тисяч експрес-тестів, ЗІЗ та витратних матеріалів.

Також понад 100 млн грн з початку епідемії було направлено на боротьбу із поширенням коронавірусної інфекції в Україні Фондом Вадима Новинського. Кошти прямували на закупівлю апаратів ШВЛ, ПЛР-тестів та спеціалізованих лабораторій, засоби індивідуального захисту для медиків. Все це централізовано розподілялося у клініках Донецької, Херсонської, Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей. Зокрема, 3,8 млн грн було виділено на матеріальну підтримку 31 сім'ї медиків, які померли внаслідок COVID-19.