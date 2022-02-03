В пресс-службе компании "Метинвест" рассказали, что большая часть кислорода распределена между отделениями, которые оказывают помощь больным COVID-19.

В список медицинских учреждений, получивших помощь от металлургов, вошли больницы Мариуполя №1, №4, №9 и больница скорой медицинской помощи города, также жидкий кислород меткомбинат Ильича передал в Покровскую клиническую инфекционную больницу.

Заметим, что в прошлом году предприятия компании "Метинвест" бесплатно провели кислородопроводы в городских больницах и подключили кислородные точки. Сегодня они продолжают помогать медикам бороться с коронавирусом, регулярно поставляя им кислород.

В частности, компания готова при необходимости в Мариуполе развернуть более тысячи коек с точками прямого доступа к кислороду для COVID-пациентов.

Жизнь больных коронавирусом пациентов зависят не только от усилий медиков, но и от наличия кислорода. Поэтому кислородный цех нашего предприятия продолжит обеспечивать медучреждения жизненно важным газом в необходимых объемах, пока в этом будет необходимость,

– подчеркнула и.о. директора по персоналу и соцвопросам меткомбината имени Ильича Елена Кондалова.

В прошлом году мариупольские меткомбинаты имени Ильича и "Азовсталь" передали медикам 259 тысяч кубометров газообразного и 1865 тонн жидкого кислорода для спасения жизней пациентов. А также предприятия группы "Метинвест" поставляют кислород в 17 областей Украины.