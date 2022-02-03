У пресслужбі компанії "Метінвест" розповіли, що велика частина кисню розподілена між відділеннями, що надають допомогу хворим на COVID-19.

До списку медичних закладів, які отримали допомогу від металургів, увійшли лікарні Маріуполя №1, №4, №9 і лікарня швидкої медичної допомоги міста, також рідкий кисень меткомбінат Ілліча передав в Покровську клінічну інфекційну лікарню.

Зауважимо, що торік підприємства компанії "Метінвест" безкоштовно провели киснепроводи в міських лікарнях і підключили кисневі точки. Сьогодні вони продовжують допомагати медикам боротись з коронавірусом, регулярно поставляючи їм кисень.

Зокрема, компанія готова за необхідності в Маріуполі розгорнути більше тисячі ліжок з точками прямого доступу до кисню для COVID-пацієнтів.

Життя хворих на коронавірус пацієнтів залежать не тільки від зусиль медиків, а й від наявності кисню. Тому кисневий цех нашого підприємства продовжить забезпечувати медустанови життєво важливим газом в необхідних обсягах, поки в цьому буде необхідність,

– підкреслила в. о. директора з персоналу та соцпитань меткомбінату імені Ілліча Олена Кондалова.

Торік маріупольські меткомбінати імені Ілліча і "Азовсталь" передали медикам 259 тисяч кубометрів газоподібного і 1865 тонн рідкого кисню для порятунку життів пацієнтів. А також підприємства групи "Метінвест" постачають кисень до 17 областей України.