Именно в Черниговскую и Херсонскую области кислород будет направлен бесплатно. Ранее сообщалось, что "Метинвест" поставит 300 тонн кислорода медучреждениям Харькова и Киева.

Генеральный директор Группы "Метинвест" Юрий Рыженков отметил, что по всей стране растет количество больных коронавирусом и наличие кислорода в больницах имеет первостепенное значение для их дальнейшего выздоровления.

Надеемся, что оперативность наших действий, готовность всеми силами помогать медикам позволит остановить распространение коронавируса и сохранить жизнь и здоровье украинцев, – добавил гендиректор.

Металлургические комбинаты Запорожсталь и Азовсталь, а также Днепровский коксохимический завод будут основными источниками поставки кислорода для медиков Харьковской области. На сегодня из 260 тонн уже поставлено 180 тонн.

Для больниц Херсонской области, а именно 500 тонн жидкого кислорода, поставит ММК имени Ильича. В частности, ММК имени Ильича безвозмездно и в полном объеме обеспечивает жизненно необходимым кислородом медучреждения Мариуполя и Покровска.

Подсчитав объемы с января по октябрь 2021 года в вышеупомянутые города было передано 653,2 тонны жидкого и 166,5 тысячи кубометров газообразного кислорода.

Обратите внимание! С начала пандемии коронавируса "Метинвест" инвестировал 72 млн гривен в строительство, содержание и обслуживание кислородной инфраструктуры Мариуполя. Это дало возможность обустроить почти 700 больничных коек с прямой подачей кислорода.