Саме в Чернігівську та Херсонську області кисень буде направлений безкоштовно. Раніше повідомлялось, що "Метінвест" поставить 300 тонн кисню медустановам Харкова і Києва.

Генеральний директор Групи "Метінвест" Юрій Риженков зазначив, що по всій країні зростає кількість хворих коронавірусом і наявність кисню в лікарнях має першочергове значення для їх подальшого одужання.

Сподіваємося, що оперативність наших дій, готовність всіма силами допомагати медикам дозволить зупинити поширення коронавірусу і зберегти життя і здоров'я українців,

– додав гендиректор.

Металургійні комбінати Запоріжсталь і Азовсталь, а також Дніпровський коксохімічний завод будуть основними джерелами постачання кисню для медиків Харківської області. На сьогодні з 260 тонн вже поставлено 180 тонн.

Для лікарень Херсонської області, а саме 500 тонн рідкого кисню, поставить ММК імені Ілліча. Зокрема, ММК імені Ілліча безоплатно і в повному обсязі забезпечує життєво необхідним киснем медустанови Маріуполя і Покровська.

Підрахувавши обсяги з січня по жовтень 2021 року в вищезгадані міста було передано 653,2 тонни рідкого і 166,5 тисяч кубометрів газоподібного кисню.

Зверніть увагу! З початку пандемії коронавірусу "Метінвест" інвестував 72 млн гривень у будівництво, утримання та обслуговування кисневої інфраструктури Маріуполя. Це дало можливість облаштувати майже 700 лікарняних ліжок з прямою подачею кисню.