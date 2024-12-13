Встреча президентов в США маловероятна. Таким мнением с 24 Каналом поделился политолог Игорь Рейтерович, отметив, что переговоры могут происходить с участием представителей стран.

К теме Война в Украине может закончиться через несколько месяцев, – Кэллог

Возможны ли такие переговоры

"Я убежден, что Путин просто может побояться туда лететь, поскольку он откровенный трус. С одной стороны для него было бы приятно приехать в Соединенные Штаты, но он согласится поехать только, если будут условия, которые его устроят", – сказал политолог.

Впрочем мы надеемся, что таких условий не будет. А что касается переговоров, то хотя Кит Келлог говорит о президентах России и Украины, но маловероятно, что они сядут за один стол. Конечно, вопрос войны должны обсуждать лидеры государств, но сначала могут собраться представители.

Я не представляю, что мы увидим подписание какого-то документа Зеленским и Путиным. С большой вероятностью, это будут делать совсем другие люди. Также учитываем, что это не мирный договор, который признается двумя сторонами,

– добавил Игорь Рейтерович.

Понятно, что пока Украина не вернет свои территории, то никакого соглашения быть не может. А подписание представителями Украины и России документа о перемирии или о приостановлении активной фазы боевых действий возможно. Но для этого не нужно лететь в Вашингтон, может быть третья страна.

Какова позиция Келлога

Заявления спецпредставителя вполне ожидаемы. Трамп хочет все делать на персональном уровне, вести переговоры с президентами, но в реальности это будет выглядеть по-другому.

Впрочем решимость Келлога очевидна. А интересной деталью является то, что он сказал о завершении войны за несколько месяцев. Это конкретные сроки, которые свидетельствуют, что администрация нового президента будет уделять теме Украины больше внимания.