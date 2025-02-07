Сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Post.

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Почему Келлог раскритиковал политику администрации Байдена

Келлог раскритиковал подход бывшего президента США Джо Байдена, который пообещал предоставлять Украине помощь "столько, сколько нужно" и в необходимых объемах, без усиления давления на другие элементы национальной власти. Спецпредставитель отметил, что это просто "наклейка на бампер", а не полноценная стратегия.

На очень высоком уровне я сказал: хорошо, администрация Байдена на самом деле не занимается войной и не помогает Украине так, как они должны были бы... предоставляя Украине необходимое оружие или стратегию в нужное время,

– заметил Келлог.

Келлог отметил, что Трамп сосредоточился на целостном подходе к прекращению активных боевых действий. По его словам, президент США прежде всего стремится "остановить убийства – просто остановить их", а уже потом переходить к обсуждению деталей будущих переговоров.

"Давление не может быть только военным. Вы должны оказывать экономическое давление, вы должны оказывать дипломатическое давление, определенные виды военного давления и рычаги, которые вы будете использовать, чтобы убедиться, что это идет туда, куда мы хотим", – объяснил спецпредставитель США.

Келлог подчеркнул, что в любых переговорах обе стороны должны идти на компромиссы, поскольку именно так они и происходят.