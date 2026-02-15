Не стало экс-мышелова МИД Великобритании – кота Пальмерстона
- Кот Пальмерстон, бывший "главный мышелов" МИД Великобритании, умер 12 февраля на Бермудских островах.
- Пальмерстон работал "консультантом по вопросам кошачьих отношений" и был особым членом команды Правительственного дома.
Кит Пальмерстон – бывший "главный мышелов" МИД Великобритании умер 12 февраля. Последний год он жил и "работал" на Бермудских островах.
Об этом сообщили на аккаунте Пальмерстона в соцсети X.
Что известно о смерти кота Пальмерстона?
Стало известно, что Пальмерстон мирно умер 12 февраля на Бермудских островах. Там он работал "консультантом по вопросам кошачьих отношений".
Палми был особым членом команды Правительственного дома на Бермудских островах и любимым членом семьи. Он был замечательным компаньоном с ласковым характером, и нам его очень не будет хватать,
– говорится в сообщении.
Кот стал известным во время "службы" в министерстве иностранных дел Великобритании. Палми запомнился стычками с котом из резиденции британского премьера.
Дипломаты вспомнили моменты с котом Палми: смотрите видео
Кто сейчас является главным мышеловом в МИД Британии?
Сейчас 18-летний кот Ларри живет на Даунинг-стрит и является официальным "главным мышеловом" правительства Великобритании.
Ранее Ларри поддержал Украину в годовщину вторжения России и написал "Slava Ukraini!".
В Британии даже подготовили план на случай смерти кота Ларри. Он предусматривает написание некролога и его публикацию в день смерти.