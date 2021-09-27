Из-за энергетического кризиса на севере страны происходят отключения электроэнергии. В то же время без света остается не только население, но и промышленность.

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Причины энергетического кризиса в Китае

Как пишет Bloomberg, основными причинами такой ситуации являются:

экологические цели,

цены на уголь и газ.

С одной стороны отдельные провинции ограничивают использование электроэнергии, чтобы выполнить цели по выбросам. С другой – фактическая нехватка электроэнергии из-за рекордных цен на уголь и газ, в результате чего генерирующие компании замедляют производство.

Шок в области энергоснабжения второй по величине экономики мира и крупнейшего производителя повлияет на мировые рынки,

– заявили аналитики Nomura.

Более того, сокращение производства, если оно будет длительным, может снизить рост ВВП Китая в четвертом квартале на 1 процентный пункт.

Какие предприятия пострадали

Поставщик Apple Unimicron Technology заявил, что три его дочерние компании в Китае прекратили производство с 26 по 30 сентября.

Подобная ситуация сложилась и с компанией Tesla – известного производителя электрокаров.

Сталелитейная, алюминиевая и цементная промышленность также сильно пострадали от сокращения объемов производства.

Между тем, производители чипов United Microelectronics Corp и Taiwan Semiconductor Manufacturing сообщили, что на их китайские заводы это не повлияет.