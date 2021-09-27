Через енергетичну кризу на півночі країни відбуваються відключення електроенергії. Водночас без світла залишається не лише населення, але й промисловість.

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Причини енергетичної кризи у Китаї

Як пише Bloomberg, основними причинами такої ситуації є:

екологічні цілі,

ціни на вугілля та газ.

З одного боку окремі провінції обмежують використання електроенергії, аби виконати цілі щодо викидів. З іншого – фактична нестача електроенергії через рекордні ціни на вугілля та газ, внаслідок чого генеруючі компанії уповільнюють виробництво.

Шок в області енергопостачання другої за величиною економіки світу і найбільшого виробника вплине на світові ринки,

– заявили аналітики Nomura.

Ба більше, скорочення виробництва, якщо воно буде тривалим, може знизити зростання ВВП Китаю в четвертому кварталі на 1 процентний пункт.

Які підприємства постраждали

Постачальник Apple Unimicron Technology заявив, що три його дочірні компанії в Китаї припинили виробництво з 26 до 30 вересня.

Подібна ситуація склалася і з компанією Tesla – відомого виробника електрокарів.

Сталеливарна, алюмінієва і цементна промисловість також сильно постраждали від скорочення обсягів виробництва.

​Натомість виробники чіпів United Microelectronics Corp та Taiwan Semiconductor Manufacturing повідомили, що на їхні китайські заводи це не вплине.