В Китае из-за COVID-19 заблокировали город-миллионник
Из-за резкого роста количества заражений COVID-19 в городе с 11 миллионами жителей объявили локдаун. Карантин готовятся ввести и в другом мегаполисе.
Всех жителей будут тестировать. Об этом сообщили на сайте South China Morning Post.
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Блокировка городов Китая
Китайские власти ввели строгие ограничения в соседней с Пекином провинции Хэбэй. В столице провинции Шицзячжуан с 11 миллионами жителей объявлен локдаун. Карантин введут и в еще одном городе – Синтай, где проживает 7 миллионов человек.
Транспортное сообщение остановлено
С Шицзячжуане временно остановили транспортное сообщение. В то же время жителям рекомендовали не покидать населенный пункт без необходимости. В городе зарегистрировали 120 новых случаев COVID-19:
- 51 больной;
- 69 бессимптомных носителей коронавируса. В Синтае – один инфицированный.
Власти начали массовое тестирование всех 11 миллионов жителей Шицзячжуан.
Коронавирус в Китае: последние новости
- Группа ученых ВОЗ отправилась в Китай для расследования возникновения коронавируса, но им не разрешили въезд в государство.
- По состоянию на 8 января 2021 года, в Китае в целом инфицированных коронавирусом 87 331 человек.
- Смертельных случаев – 4 634, выздоровели – 82 176 человек.
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