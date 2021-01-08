Из-за резкого роста количества заражений COVID-19 в городе с 11 миллионами жителей объявили локдаун. Карантин готовятся ввести и в другом мегаполисе.

Всех жителей будут тестировать. Об этом сообщили на сайте South China Morning Post.

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Блокировка городов Китая

Китайские власти ввели строгие ограничения в соседней с Пекином провинции Хэбэй. В столице провинции Шицзячжуан с 11 миллионами жителей объявлен локдаун. Карантин введут и в еще одном городе – Синтай, где проживает 7 миллионов человек.

Транспортное сообщение остановлено

С Шицзячжуане временно остановили транспортное сообщение. В то же время жителям рекомендовали не покидать населенный пункт без необходимости. В городе зарегистрировали 120 новых случаев COVID-19:

51 больной;

69 бессимптомных носителей коронавируса. В Синтае – один инфицированный.

Власти начали массовое тестирование всех 11 миллионов жителей Шицзячжуан.

Напомним! Китай одобрил выход на рынок COVID-вакцины собственной разработки. Препарат разработан Пекинским институтом биологической продукции и компанией Sinopharm, получил разрешение от Национальной администрации изделий медицинского назначения.

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