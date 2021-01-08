Через різке зростання кількості заражень COVID-19 в місті з 11 мільйонами жителів оголосили локдаун. Карантин готуються запровадити і в іншому мегаполісі.

Всіх жителів тестуватимуть. Про це повідомили на сайті South China Morning Post.

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Блокування міст Китаю

Китайська влада ввела суворі обмеження в сусідній з Пекіном провінції Хебей. У столиці провінції Шицзячжуан з 11 мільйонами жителів оголошений локдаун. Карантин введуть і в ще одному місті – Синтай, де проживає 7 мільйонів осіб.

Транспортне сполучення зупинене

З Шіцзячжуане тимчасово зупинили транспортне сполучення. Водночас жителям рекомендували не залишати населений пункт без необхідності. У місті зареєстрували 120 нових випадків COVID-19:

51 хворий;

69 безсимптомних носіїв коронавірусу. У Синтаї – один інфікований.

Влада почала масове тестування всіх 11 мільйонів жителів Шицзячжуан.

Нагадаємо! Китай схвалив вихід на ринок COVID-вакцини власної розробки. Препарат, розроблений Пекінським інститутом біологічної продукції і компанією Sinopharm, отримав дозвіл від Національної адміністрації виробів медичного призначення.

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