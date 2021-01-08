У Китаї через COVID-19 заблокували місто-мільйонник
Через різке зростання кількості заражень COVID-19 в місті з 11 мільйонами жителів оголосили локдаун. Карантин готуються запровадити і в іншому мегаполісі.
Всіх жителів тестуватимуть. Про це повідомили на сайті South China Morning Post.
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Блокування міст Китаю
Китайська влада ввела суворі обмеження в сусідній з Пекіном провінції Хебей. У столиці провінції Шицзячжуан з 11 мільйонами жителів оголошений локдаун. Карантин введуть і в ще одному місті – Синтай, де проживає 7 мільйонів осіб.
Транспортне сполучення зупинене
З Шіцзячжуане тимчасово зупинили транспортне сполучення. Водночас жителям рекомендували не залишати населений пункт без необхідності. У місті зареєстрували 120 нових випадків COVID-19:
- 51 хворий;
- 69 безсимптомних носіїв коронавірусу. У Синтаї – один інфікований.
Влада почала масове тестування всіх 11 мільйонів жителів Шицзячжуан.
Коронавірус у Китаї: останні новини
- Група вчених ВООЗ вирушила в Китай для розслідування виникнення коронавірусу, але їм не дозволили в'їзд у державу.
- Станом на 8 січня 2021 року, у Китаї всього інфіковано на коронавірус 87 331 особа.
- Смертельних випадків – 4 634, одужали – 82 176 людей.
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