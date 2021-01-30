В Китае казнили бывшего главу государственной компании China Huarong Asset Management Co. Лая Сяоминя. Экс-чиновника обвиняли в масштабном взяточничестве.

Источник: CCTV

Лай Сяоминь был приговорен к смертной казни 5 января. Расследование против него начали еще в 2018 году, после чего он был исключен из коммунистической партии.

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Экс-чиновника признали виновным в растрате более 25 миллионов юаней – примерно 3,9 миллиона долларов, а также:

во взятии взятки на сумму 1,79 миллиарда юаней – примерно 278 миллионов долларов;

в длительном сожительстве с любовницами, несмотря на брак.

По информации китайских изданий, у Сяоминя было более 100 квартир и примерно столько же любовниц, которых он назначал на важные должности в 33 компаниях, работавших под протекторатом China Huarong.

Обратите внимание! Согласно решению суда, принимая во внимание ущерб, нанесенный обществу преступлениями Лая Сяоминя – заслуг экс-руководителя компании недостаточно для смягчения приговора.

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