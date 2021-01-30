У Китаї стратили колишнього очільника державної компанії China Huarong Asset Management Co. Лая Сяоміня. Експосадовця звинувачували в масштабному хабарництві.

Джерело: CCTV

Лая Сяоміня було засуджено до смертної кари 5 січня. Розслідування проти нього розпочали ще у 2018 році, після чого його було виключено з комуністичної партії.

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Експосадовця визнали винним у розтраті понад 25 мільйонів юанів – приблизно 3,9 мільйона доларів, а також:

у взятті хабара на суму 1,79 мільярда юанів – приблизно 278 мільйоні доларів;

у тривалому співмешканні з коханками, не зважаючи на шлюб.

За інформацією китайськиї видань, у Сяоміня було понад 100 квартир і приблизно стільки ж коханок, яких він призначав на важливі посади у 33 компаніях, що працювали під протекторатом China Huarong.

Зверніть увагу! Згідно з рішенням суду, беручи до уваги шкоду, завдану суспільству злочинами Лая Сяоміня – заслуг ексочільника компанії недостатньо для пом'якшення вироку.

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