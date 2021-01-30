У Китаї стратили ексочільника державної компанії
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У Китаї стратили колишнього очільника державної компанії China Huarong Asset Management Co. Лая Сяоміня. Експосадовця звинувачували в масштабному хабарництві.
Джерело: CCTV
Лая Сяоміня було засуджено до смертної кари 5 січня. Розслідування проти нього розпочали ще у 2018 році, після чого його було виключено з комуністичної партії.
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Експосадовця визнали винним у розтраті понад 25 мільйонів юанів – приблизно 3,9 мільйона доларів, а також:
- у взятті хабара на суму 1,79 мільярда юанів – приблизно 278 мільйоні доларів;
- у тривалому співмешканні з коханками, не зважаючи на шлюб.
За інформацією китайськиї видань, у Сяоміня було понад 100 квартир і приблизно стільки ж коханок, яких він призначав на важливі посади у 33 компаніях, що працювали під протекторатом China Huarong.
Що відомо про страти в Китаї
- Китай вважають так званим лідером у світі за кількістю страт, однак відповідну статистику Пекін не оприлюднює.
- В Центрі дослідження смертної кари при школі права Корнелльського університету зазначили, що в Китаї людей страчували двома способами: розстрілом і смертельною ін'єкцією.
- Проте з 2010 року практику розстрілів у Китаї припинили, заявивши, що смертельна ін'єкція – "гуманніший спосіб".
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