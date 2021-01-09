В Китае снова вспышка коронавируса. В двух городах, что к югу от Пекина, ввели жесткий карантин. Людям, которые там живут, на неделю запретили выходить из дома.

Под ограничениями – почти 20 миллионов человек

Речь идет о городах Шицзячун и Синтай, что в провинции Хэбэй. Всего под действие ограничений попали около 20 миллионов человек. Об этом информирует DW.

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За неделю в этом регионе обнаружили 137 случаев болезни с симптомами и еще 197 – бессимптомных.

В Пекине работникам, приезжающим на работу из Хэбэя, нужно не только предоставлять справку с места работы, но и обязательно иметь при себе отрицательный тест на коронавирус.

Власти хотят взять под контроль ситуацию до нового года

В китайском правительстве отметили, что вспышка началась из-за случаев болезни, привезенных из-за границы. Власть опасается, что коронавирус еще больше распространится из-за празднования китайского нового года 11 – 17 февраля.