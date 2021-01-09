У Китаї знову спалах коронавірусу. У двох містах, що на південь від Пекіна, запровадили жорсткий карантин. Людям, що там живуть, на тиждень заборонили виходити з дому.

Під обмеженнями – майже 20 мільйонів людей

Мовиться про міста Шицзячун та Сінтай, що у провінції Хебей. Загалом під дію обмежень потрапили близько 20 мільйонів людей. Про це інформує DW.

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За тиждень у цьому регіоні виявили 137 випадків недуги з симптомами та ще 197 – безсимптомні.

У Пекіні від працівників, що приїжджають на роботу з Хебею, потрібно не лише надавати довідку з місця роботи, а й обов'язково мати при собі негативний тест на коронавірус.

Влада хоче взяти піл контроль ситуацію до нового року

У китайському уряді зауважили, що спалах почався через випадки недуги, привезені з-за кордону. Влада побоюється, що коронавірус ще більше пошириться через святкування китайського нового року 11 – 17 лютого.