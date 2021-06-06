Местные власти сообщили о 5 погибших и 15 раненых. Напавшего задержали на месте преступления.

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Резня в Китае в городе Аньцин: что известно

В субботу, 5 июня, полиция города Аньцин в провинции Аньхой в Китае сообщила, что в пешеходной зоне произошло нападение злоумышленника с ножом на прохожих.

  • Жертвами стали 5 человек, и еще 15 получили ранения. Об этом местные правоохранители рассказали в китайской социальной сети Weibo.
  • По их же словам, мотивы поступка неизвестны. О нападавшем же знаем только то, что он имел белую повязку на голове (напомним, белый цвет в Китае символизирует смерть). 
  • Известно и то, что его задержали сразу на месте нападения. Следствие продолжается.

Тем временем местные медики забили тревогу из-за исчерпания банка крови в городе. Они призвали горожан сдавать кровь, которая очень нужна раненым. К призыву присоединились и местное отделение Красного Креста.

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