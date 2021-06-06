Місцева влада повідомила про 5 загиблих і 15 поранених. Нападника затримали на місці злочину.
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Різанина у Китаї в місті Аньцін: що відомо
У суботу, 5 червня, поліція міста Аньцін в провінції Аньхой у Китаї повідомила, що у пішохідній зоні стався напад зловмисника з ножем на перехожих.
- Жертвами стали 5 людей, і ще 15 зазнали поранень. Про це місцеві правоохоронці розповіли у китайській соціальній мережі Weibo.
- За їхніми ж словами, мотиви вчинку невідомі. Про нападника ж знаємо тільки те, що він мав білу пов'язку на голові (нагадаємо, білий колір у Китаї символізує смерть).
- Відомо й те, що його затримали одразу на місці нападу. Слідство триває.
Тим часом місцеві медики вдарили на сполох через вичерпування банку крові у місті. Вони закликали містян здавати кров, яка дуже потрібна пораненим. До заклику долучилося й місцеве відділення Червоного Хреста.
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