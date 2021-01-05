В Китае в провинции Хэнань обнаружили гробницу с белой мраморной кроватью. Древней находке 1400 лет.

Гробница принадлежала Цюй Цин и его жене. Они входили в династию Суй, которая правила в 581 – 618 годах. Об этом сказал директор отдела раскопок городского научно-исследовательского института культурных реликвий и археологии Цзяо Пэн, информирует People's Daily.

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Семья жила в районе Лунс на территории современной провинции Ганьсу. Этот регион был важным участком древнего Шелкового пути и поэтому находился под влиянием культур Европы, Западной и Центральной Азии.

Резьба на гробнице

Археологи отметили, что на месте захоронения обнаружили элементы как буддизма, так и персидской религии. На кровати вырезаны рисунки, которые показывают сцены жизни владельцев гробниц. Также есть изображения религиозных фигур на каждом конце в стиле зороастризма и лотос в буддийском стиле.

"Кровать и десятки изображений, связанных с буддизмом и зороастризмом, являются свидетельством обмена между восточными и западными цивилизациями, что имеет большое значение для изучения этнического и религиозного смешения", – сказал археолог Кун Демин.

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