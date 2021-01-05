У Китаї в провінції Хенань виявили гробницю з білим мармуровим ліжком. Стародавня знахідка має 1400 років.

Гробниця належала Цюй Цин та його дружині. Вони входили до династії Сунь, яка правила у 581 – 618 роках. Про це сказав директор відділу розкопок міського науково-дослідного інституту культурних реліквій та археології Цзяо Пен, інформує People's Daily.

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Сім'я жила в районі Лунс на території сучасної провінції Ганьсу. Цей регіон був важливою ділянкою стародавнього Шовкового шляху і тому перебував під впливом культур Європи, Західної і Центральної Азії.

Різьблення на гробниці

Археологи зазначили, що на місці поховання виявили елементи як буддизму, так і перської релігії. На ліжку вирізьблені малюнки, які показують сцени життя власників гробниць. Також є зображення релігійних фігур на кожному кінці в стилі зороастризму та лотос в буддійському стилі.

"Ліжко та десятки зображень, пов'язаних з буддизмом і зороастризмом, є свідченням обміну між східними і західними цивілізаціями, що має велике значення для вивчення етнічного та релігійного змішання", – сказав археолог Кун Демін.

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