На борту самолета находились 132 человека

Государственные СМИ Китая сообщают, что КНР признали погибшими всех пассажиров крушения Boeing 737. На борту самолета находились 132 человека.

Кстати Разговор Си Цзиньпина и Зеленского может состояться уже в ближайшее время, – Ермак

Среди погибших – девять членов экипажа. Все остальные погибшие – пассажиры.

В Китае разбился самолет: коротко

Пассажирский самолет компании China Eastern Airlines потерпел крушение на юге КНР в Гуанси-Чжуанском автономном районе.

Это первая крушение коммерческого лайнера в Китае с 2010 года. На борту воздушного судна не было украинцев .