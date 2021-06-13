В целом госпитализации нуждаются более 140 человек. Жуткий инцидент произошел 13 июня около 6:30. Много местных жителей как раз завтракали или покупали продукты на рынке.
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Вероятная причина и последствия взрыва
Городские власти заявили, что выясняют причины взрыва. По информации cqcb.com, предварительное расследование свидетельствует о том, что это был взрыв газа.
На кадрах, обнародованных в сети, виден разрушенный рынок. Почти все окна и двери в 2-этажном здании выбиты, а улицы засыпаны щебнем.
На место прибыли спасатели, они вытаскивают пострадавших из-под завалов. Местные жители откликнулись на срочный призыв сдать кровь в местный банк крови.
Утечка химикатов в Китае
- Накануне в провинции Гуйчжоу, что на юго-западе Китая произошла утечка химикатов.
- По предварительным данным, инцидент произошел из-за выгрузки метилформиата из авто.
- Правоохранители подтвердили, что 8 человек погибли, еще 3 находятся в местной больнице.