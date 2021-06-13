В целом госпитализации нуждаются более 140 человек. Жуткий инцидент произошел 13 июня около 6:30. Много местных жителей как раз завтракали или покупали продукты на рынке.

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Вероятная причина и последствия взрыва

Городские власти заявили, что выясняют причины взрыва. По информации cqcb.com, предварительное расследование свидетельствует о том, что это был взрыв газа.

На кадрах, обнародованных в сети, виден разрушенный рынок. Почти все окна и двери в 2-этажном здании выбиты, а улицы засыпаны щебнем.

На место прибыли спасатели, они вытаскивают пострадавших из-под завалов. Местные жители откликнулись на срочный призыв сдать кровь в местный банк крови.

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