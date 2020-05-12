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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ

В Китае резко выросли продажи новых авто после карантина: шокирующие цифры

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Ситуация на авторынке Китая
Ситуация на авторынке Китая / vladtime.ru / Иллюстративное фото

После эпидемии коронавируса COVID-19 китайская экономика стремительно возрождается. В марте резко возросло не только производство, но и продажи новых автомобилей.

С конвейеров заводов в Поднебесной сошли 1 миллион 420 тысяч автомобилей, что на 399 тысяч машин больше, чем в феврале 2020 года. Об этом говорится в программе "Авто 24" на 24 канале.

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Примерно такие же цифры и в статистике продаж новых машин: 1 миллион 430 тысяч авто, то есть на 361 тысячу больше, чем месяцем ранее. Это – действительно колоссальная цифра. Для сравнения, рынок новых автомобилей в Украине составил 90 тысяч машин за весь 2019 год.

Китай
Китай оправляется от карантина / Иллюстративное фото Investory News

Но стоит заметить, что китайское правительство приняло экстренные меры, чтобы спасти автопром. Оно ввело расширенные субсидии и налоговые льготы для операторов рынка и вместе с отменой ограничений на социальную жизнь это дало настоящий толчок для активизации продаж.

Также в выпуске:

Канадская компания Inkas превратила внедорожник Lincoln Navigator на бронированную "крепость на колесах". После модернизации авто, в частности, защищает от стрелкового оружия калибра 7.62 и выдерживает подрыв ручными гранатами.

Жесткие экологические ограничения в Европе, которые введут в 2021 году, ставят крест на многих спортивных машинах. Ford, например, больше не будет выпускать "заряженные" хэтчбеки Focus RS.

Смотрите видео программы "Авто24":

 

Автор: Ирина Буртык
Теги: Транспорт Китай Авто24
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