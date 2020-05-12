Сколько Ferrari заработала на каждом проданном автомобиле за 2019 год: впечатляющие цифры

Мировые автопроизводители зарабатывают невероятные суммы на каждом выпущенном автомобиле. Рекордсменом среди премиальных марок стала Ferrari. Компания обнародовала информацию, согласно которой в 2019 году продажи суперкаров немного упали, но бренд все равно получил большую прибыль.

Итальянский производитель выпустил в прошлом году 10 131 спортивный автомобиль, и при этом заработал на каждом, в среднем, 86 тысяч евро. Подробнее об этом – читайте в материале 24 канала.

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Это означает, что в цене каждой машины было заложено 23% прибыли. Даже несмотря на то, что на главном рынке сбыта в Америке продажи упали.

Смотрите видео: как изготавливают автомобили Ferrari

Самыми успешными регионами для компании стали Европа, Ближний Восток и Африка. Итальянцы гордятся тем, что в сложных рыночных условиях удалось получить такие результаты, и это еще раз доказывает, что премиальные продукты даже в сложные времена продаются хорошо.

Справка. Итальянская компания Ferrari основана в 1928 году конструктором Энцо Феррари. Компания спонсировала пилотов и производила автомобили для гонок до 1947 года. Впоследствии Ferrari стала одним из самых популярных производителей спортивных машин. Традиционный цвет авто этого бренда — красный.



Ferrari F8 Tributo / Фото Википедия

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