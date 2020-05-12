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Скільки Ferrari заробила на кожному проданому автомобілі за 2019 рік: вражаючі цифри

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Італійський автовиробник Ferrari
Італійський автовиробник Ferrari / alux.com/

Світові автовиробники заробляють неймовірні суми на кожному випущеному автомобілі. Рекордсменом серед преміальних марок стала Ferrari. Компанія оприлюднила інформацію, згідно з якою у 2019 році продажі суперкарів трохи впали, але бренд все одно отримав великий прибуток.

Італійський виробник випустив минулого року 10 131 спортивний автомобіль, і при цьому заробив на кожному, в середньому, 86 тисяч євро. Детальніше про це – читайте в матеріалі 24 каналу.

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Це означає, що в ціні кожної машини було закладено 23% прибутку. Навіть попри те, що на головному ринку збуту в Америці продажі впали.

Дивіться відео: як виготовляють автомобілі Ferrari

Найуспішнішими регіонами для компанії стали Європа, Близький Схід і Африка. Італійці пишаються тим, що в складних ринкових умовах вдалося отримати такі результати, і це ще раз доводить, що преміальні продукти навіть у складні часи продаються добре.

Довідка. Італійська компанія Ferrari заснована в 1928 році конструктором Енцо Феррарі. Компанія спонсорувала пілотів і виробляла автомобілі для перегонів до 1947 року. Згодом Ferrari стала одним з найпопулярніших виробників спортивних машин. Традиційний колір авто цього бренду — червоний.

авто Італія Феррарі
Ferrari F8 Tributo / Фото Вікіпедія

Також у випуску:

Mazda збирається відродити роторно-поршневий двигун, але не як основний мотор. Принаймні вже відомо, що маленький односекційний мотор Ванкеля може оселитися в електричному кросовері Mazda MX-30.

Майстри американського ательє Hennessey вирішили що Jeep Gladiator недостатньо потужний. Тому 3.6-літрову "шістку" тюнери замінили 6.2-літровим компресорним двигуном V8 від Dodge Challenger Hellcat потужністю в 1014 кінських сил та 1264 нанометрів обертального моменту.

Дивіться відео програми "Авто24":

 

Автор: Марина Васильєва
Теги: Гроші Авто Авто24
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