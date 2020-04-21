Вантажівки майбутнього Einride: 1 водій керувати кількома фурами одночасно – фото, відео
У майбутньому для вантажних перевезеннь на 10 фур потрібен буде лише один водій. Принаймні так вважає шведський стартап Einride, який продемонстрував відео, в якому один оператор може керувати одразу кількома вантажівками.
Щоправда, поки що мова йде про 2 машини, але це тільки випробування. Спеціаліст на екранах бачить усе, що відбувається навколо машини. А керує вантажівкою за допомогою джойстика, наче в комп'ютерних іграх.
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За інформацією розробника, допомога автономним машинам потрібна в основному під час виїзду на маршрут і під час повернення. А основну частину дороги фура їхатиме автономно.
Дивіться відео, як працюють автономні вантажівки:
Технологія одночасного керування вантажівками дозволить перевізникам суттєво зменшити вартість перевезень і не залежати від людського фактора – втоми водіїв.
Einride – вантажівки майбутнього / Фото Einride
Водій може віддалено керувати вантажівкою / Фото Einride
Також у випуску:
Через коронавірус у світі дотримуються політики соціального дистанціювання. Автовиробники теж не лишаються осторонь від нових тенденцій і змінюють свої логотипи.
Роботизовані транспортні засоби компанії Nuro та Kruger співпрацюють з найбільшою мережею продуктових магазинів Америки Walmart через епідемію коронавірусу.
Дивіться відео програми "Авто24":
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