20:15
21 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ

      Вантажівки майбутнього Einride: 1 водій керувати кількома фурами одночасно – фото, відео

      - Читать новость на русском
      Автономні вантажівки Einride / einride

      У майбутньому для вантажних перевезеннь на 10 фур потрібен буде лише один водій. Принаймні так вважає шведський стартап Einride, який продемонстрував відео, в якому один оператор може керувати одразу кількома вантажівками.

      Щоправда, поки що мова йде про 2 машини, але це тільки випробування. Спеціаліст на екранах бачить усе, що відбувається навколо машини. А керує вантажівкою за допомогою джойстика, наче в комп'ютерних іграх.

      Цікаво Покупцям нових авто Geely ключі доставлятимуть незвичайним способом: фото, відео

      За інформацією розробника, допомога автономним машинам потрібна в основному під час виїзду на маршрут і під час повернення. А основну частину дороги фура їхатиме автономно.

      Дивіться відео, як працюють автономні вантажівки:

      Технологія одночасного керування вантажівками дозволить перевізникам суттєво зменшити вартість перевезень і не залежати від людського фактора – втоми водіїв.


      Einride – вантажівки майбутнього / Фото Einride


      Водій може віддалено керувати вантажівкою / Фото Einride

      Також у випуску:

      Через коронавірус у світі дотримуються політики соціального дистанціювання. Автовиробники теж не лишаються осторонь від нових тенденцій і змінюють свої логотипи.

      Роботизовані транспортні засоби компанії Nuro та Kruger співпрацюють з найбільшою мережею продуктових магазинів Америки Walmart через епідемію коронавірусу.

      Дивіться відео програми "Авто24":

       

      Автор: Аліна Оліховська
      Теги: Авто Швеція Авто24
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 19:05 Посткоронавірусне похмілля, або Згадаймо світ після бубонної чуми
      Павло Казарін
      сьогодні , 07:05 Рік після перемоги Зеленського: що вдалося зробити
      Ярослав Голобородько