Покупцям нових авто Geely ключі доставлятимуть незвичайним способом: фото, відео
У зв'язку із пандемією, китайський автовиробник Geely в піднебесній перейшов на безконтактну систему продажу свого електричного кросовера Icon. Ключі власникам авто доставлятимуть дронами.
Спочатку покупець повинен конфігурувати власне авто. А потім, завдяки сервісам миттєвої оплати, сплатити вартість машини.
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Після цього машину доставлять власнику під будинок, а ключ прилетить на дроні. У такий спосіб контакт між людьми повністю виключений. Перед доставкою машину ретельно дезінфікують, а сам кросовер Icon має ще й антибактеріальний фільтр салону.
Як доставлятимуть ключі від машини / Фото Shutterstock
Сервіс налагодили в Китаї ще в лютому 2020 року. Станом на зараз ним вже скористалося понад 10 тисяч клієнтів.
Дивіться відео, як Geely доставлятиме ключі клієнтам:
Поки що програма працює лише в кількох провінціях КНР. Однак в майбутньому Geely планує розширити її на всю країну, а згодом вивести і на ринки інших країн.
Також у випуску:
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Журі конкурсу World Car of the Year 2020 назвало переможців. Kia Telluride названо Автомобілем року, а Porsche Taycan отримав два титули.
Дивіться відео програми "Авто24":
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