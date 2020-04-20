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      Покупцям нових авто Geely ключі доставлятимуть незвичайним способом: фото, відео

      - Читать новость на русском
      Ключі доствлятимуть покупцям дронами / cnevpost.com

      У зв'язку із пандемією, китайський автовиробник Geely в піднебесній перейшов на безконтактну систему продажу свого електричного кросовера Icon. Ключі власникам авто доставлятимуть дронами.

      Спочатку покупець повинен конфігурувати власне авто. А потім, завдяки сервісам миттєвої оплати, сплатити вартість машини.

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      Після цього машину доставлять власнику під будинок, а ключ прилетить на дроні. У такий спосіб контакт між людьми повністю виключений. Перед доставкою машину ретельно дезінфікують, а сам кросовер Icon має ще й антибактеріальний фільтр салону.


      Як доставлятимуть ключі від машини / Фото Shutterstock

      Новий кросовер Geely / Фото Geely

      Сервіс налагодили в Китаї ще в лютому 2020 року. Станом на зараз ним вже скористалося понад 10 тисяч клієнтів.

      Дивіться відео, як Geely доставлятиме ключі клієнтам:

      Поки що програма працює лише в кількох провінціях КНР. Однак в майбутньому Geely планує розширити її на всю країну, а згодом вивести і на ринки інших країн.

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      Журі конкурсу World Car of the Year 2020 назвало переможців. Kia Telluride названо Автомобілем року, а Porsche Taycan отримав два титули.

      Дивіться відео програми "Авто24":

       

      Автор: Аліна Оліховська
      Теги: Китай Авто Авто24
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