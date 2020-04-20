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      Покупателям новых авто Geely ключи будут доставлять необычным способом: фото, видео

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      Ключи будут доставлять покупателям дронами / cnevpost.com

      В связи с пандемией, китайский автопроизводитель Geely в поднебесной перешел на бесконтактную систему продажи своего электрического кроссовера Icon. Ключи владельцам авто будут доставлять дронами.

      Сначала покупатель должен конфигурировать собственное авто. А потом, благодаря сервисам мгновенной оплаты, оплатить стоимость машины.

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      После этого машину доставят владельцу к дому, а ключ прилетит на дроне. Таким образом контакт между людьми полностью исключен. Перед доставкой машину тщательно дезинфицируют, а сам кроссовер Icon имеет еще и антибактериальный фильтр салона.


      Как будут доставлять ключи от машины​ / Фото Shutterstock


      Н      овый кроссовер Geely / Фото Geely

      Сервис наладили в Китае еще в феврале 2020 года. По состоянию на сейчас им уже воспользовались более 10 тысяч клиентов.

      Смотрите видео, как Geely будет доставлять ключи клиентам:

      Пока программа работает только в нескольких провинциях КНР. Однако в будущем Geely планирует расширить ее на всю страну, а затем вывести и на рынки других стран.

      Также в выпуске:

      Электрокары Rivian задержатся с дебютом из-за коронавируса

      Жюри конкурса World Car of the Year 2020 назвало победителей. Kia Telluride назван Автомобилем года, а Porsche Taycan получил два титула.

      Смотрите видео программы "Авто24":

       

      Автор: Алина Олиховская
      Теги: Китай Авто Авто24
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