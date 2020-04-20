Покупателям новых авто Geely ключи будут доставлять необычным способом: фото, видео

В связи с пандемией, китайский автопроизводитель Geely в поднебесной перешел на бесконтактную систему продажи своего электрического кроссовера Icon. Ключи владельцам авто будут доставлять дронами.

Сначала покупатель должен конфигурировать собственное авто. А потом, благодаря сервисам мгновенной оплаты, оплатить стоимость машины.

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После этого машину доставят владельцу к дому, а ключ прилетит на дроне. Таким образом контакт между людьми полностью исключен. Перед доставкой машину тщательно дезинфицируют, а сам кроссовер Icon имеет еще и антибактериальный фильтр салона.



Как будут доставлять ключи от машины​ / Фото Shutterstock



Новый кроссовер Geely / Фото Geely

Сервис наладили в Китае еще в феврале 2020 года. По состоянию на сейчас им уже воспользовались более 10 тысяч клиентов.

Смотрите видео, как Geely будет доставлять ключи клиентам:

Пока программа работает только в нескольких провинциях КНР. Однако в будущем Geely планирует расширить ее на всю страну, а затем вывести и на рынки других стран.

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