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      Парижский автосалон частично отменили: какова причина

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      Паризький автосалон пройде без машин / www.skoda-storyboard.com

      Автошоу в Париже, которое должно было начаться в экспоцентре Порт де Версаль 1 октября 2020 года, отменили из-за коронавируса. Основной части программы – выставки автомобилей – не будет.

      Теперь речь будет идти лишь о проведении некоторых отдельных мероприятий, таких как саммит экологической мобильности Moving on.

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      Решение об отмене основной экспозиции организаторы приняли на фоне "беспрецедентного кризиса в области здравоохранения" и "экономического шока", который испытывают автопроизводители из-за пандемии коронавируса.


      Как проходит Парижский автосалон / Фото Nouvelle-mercedes

      Поэтому в условиях, когда останавливаются автозаводы и закрываются автосалоны, организаторы решили отказаться от проведения выставки.


      Автошоу у Париже / Фото EPA

      При этом организаторы продолжают искать альтернативные решения.

      Также в выпуске:

      Даже будучи дома на карантине можно посещать самые интересные автомобильные музеи мира. В интернете есть немало ресурсов, которые позволят увидеть самые выдающиеся экспозиции.

      Клиника в США использует беспилотные шаттлы для транспортировки тестов на коронавирус

      Смотрите видео программы "Авто24":

       

      Автор: Алина Олиховская
      Теги: Новости Франции Авто24
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