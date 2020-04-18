Паризький автосалон частково скасували: яка причина
Автошоу в Парижі, яке повинно було розпочатися в експоцентрі Порт де Версаль 1 жовтня 2020 року, скасували через коронавірус. Основної частини програми – виставки автомобілей – не буде.
Тепер мова йтиме лише про проведення деяких окремих заходів, таких як саміт екологічної мобільності Moving on.
Цікаво BMW презентувала розкішне електрокупе Concept i4: фото, відео
Рішення про скасування основної експозиції організатори прийняли на тлі "безпрецедентної кризи в області охорони здоров'я" та "економічного шоку", який переживають автовиробники через пандемію коронавірусу.
Як проходить Паризький автосалон / Фото Nouvelle-mercedes
Тому в умовах, коли зупиняються автозаводи і закриваються автосалони, організатори вирішили відмовитися від проведення виставки.
Автошоу у Парижі / Фото EPA
При цьому організатори продовжують шукати альтернативні рішення.
Також у випуску:
Навіть будучи вдома на карантині можна відвідувати найцікавіші автомобільні музеї світу. В інтернеті є чимало ресурсів, які дозволять побачити найвидатніші експозиції.
Клініка у США використовує безпілотні шаттли для транспортування тестів на коронавірус
Дивіться відео програми "Авто24":
Читайте також
-
Як церква займається бізнес-лобізмом в Україні: резонансні випадкисьогодні , 16:30
-
Реальність може бути значно гіршою, аніж в наших песимістичних прогнозах, – МВФсьогодні , 15:32
-
Пожежа на Житомирщині перекинулась на села: людей евакуювали, згоріло вже 39 будинківсьогодні , 21:02
-
Чи можуть в Україні штучно викликати дощ, аби загасити лісові пожежісьогодні , 15:50
-
Озброєні люди спробували захопити компанію в Києві: поліція їх затрималасьогодні , 18:35
-
Десятки людей у Дніпрі стояли в черзі у Троїцьку церкву: поліція відкрила справусьогодні , 17:26