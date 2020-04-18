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      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
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      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      Паризький автосалон частково скасували: яка причина

      - Читать новость на русском
      Паризький автосалон пройде без машин / www.skoda-storyboard.com

      Автошоу в Парижі, яке повинно було розпочатися в експоцентрі Порт де Версаль 1 жовтня 2020 року, скасували через коронавірус. Основної частини програми – виставки автомобілей – не буде.

      Тепер мова йтиме лише про проведення деяких окремих заходів, таких як саміт екологічної мобільності Moving on.

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      Рішення про скасування основної експозиції організатори прийняли на тлі "безпрецедентної кризи в області охорони здоров'я" та "економічного шоку", який переживають автовиробники через пандемію коронавірусу.


      Як проходить Паризький автосалон / Фото Nouvelle-mercedes

      Тому в умовах, коли зупиняються автозаводи і закриваються автосалони, організатори вирішили відмовитися від проведення виставки.


      Автошоу у Парижі / Фото EPA

      При цьому організатори продовжують шукати альтернативні рішення. 

      Також у випуску:

      Навіть будучи вдома на карантині можна відвідувати найцікавіші автомобільні музеї світу. В інтернеті є чимало ресурсів, які дозволять побачити найвидатніші експозиції.

      Клініка у США використовує безпілотні шаттли для транспортування тестів на коронавірус

      Дивіться відео програми "Авто24":

       

      Автор: Аліна Оліховська
      Теги: Новини Франції Авто24
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