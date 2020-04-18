Паризький автосалон частково скасували: яка причина

Автошоу в Парижі, яке повинно було розпочатися в експоцентрі Порт де Версаль 1 жовтня 2020 року, скасували через коронавірус. Основної частини програми – виставки автомобілей – не буде.

Тепер мова йтиме лише про проведення деяких окремих заходів, таких як саміт екологічної мобільності Moving on.

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Рішення про скасування основної експозиції організатори прийняли на тлі "безпрецедентної кризи в області охорони здоров'я" та "економічного шоку", який переживають автовиробники через пандемію коронавірусу.



Як проходить Паризький автосалон / Фото Nouvelle-mercedes

Тому в умовах, коли зупиняються автозаводи і закриваються автосалони, організатори вирішили відмовитися від проведення виставки.



Автошоу у Парижі / Фото EPA

При цьому організатори продовжують шукати альтернативні рішення.



Також у випуску:

Навіть будучи вдома на карантині можна відвідувати найцікавіші автомобільні музеї світу. В інтернеті є чимало ресурсів, які дозволять побачити найвидатніші експозиції.

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