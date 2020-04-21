Грузовики будущего Einride: 1 водитель сможет управлять несколькими фурами одновременно – фото
В будущем для грузовых перевозок на 10 фур потребуется только один водитель. По крайней мере так считает шведский стартап Einride, который продемонстрировал видео, в котором один оператор может управлять сразу несколькими грузовиками.
Правда, пока речь идет о 2 машинах, но это только испытания. Специалист на экранах видит все, что происходит вокруг машины. А руководит грузовиком с помощью джойстика, как в компьютерных играх.
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По информации разработчика, помощь автономным машинам нужна в основном во время выезда на маршрут и при возвращении. А основную часть дороги фура будет ехать автономно.
Смотрите видео, как работают автономные грузовики:
Технология одновременного управления грузовиками позволит перевозчикам существенно уменьшить стоимость перевозок и не зависеть от человеческого фактора – усталости водителей.
Einride – грузовики будущего / Фото Einride
Водитель может удаленно управлять грузовиком / Фото Einride
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Из-за коронавируса в мире придерживаются политики социального дистанцирования. Автопроизводители тоже не остаются в стороне от новых тенденций и меняют свои логотипы.
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Смотрите видео программы "Авто24":
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