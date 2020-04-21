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      Грузовики будущего Einride: 1 водитель сможет управлять несколькими фурами одновременно – фото

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      Автономные грузовики Einride / einride

      В будущем для грузовых перевозок на 10 фур потребуется только один водитель. По крайней мере так считает шведский стартап Einride, который продемонстрировал видео, в котором один оператор может управлять сразу несколькими грузовиками.

      Правда, пока речь идет о 2 машинах, но это только испытания. Специалист на экранах видит все, что происходит вокруг машины. А руководит грузовиком с помощью джойстика, как в компьютерных играх.

      Интересно Покупателям новых авто Geely ключи будут доставлять необычным способом: фото, видео

      По информации разработчика, помощь автономным машинам нужна в основном во время выезда на маршрут и при возвращении. А основную часть дороги фура будет ехать автономно.

      Смотрите видео, как работают автономные грузовики:

      Технология одновременного управления грузовиками позволит перевозчикам существенно уменьшить стоимость перевозок и не зависеть от человеческого фактора – усталости водителей.


      Einride – грузовики будущего / Фото Einride


      Водитель может удаленно управлять грузовиком / Фото Einride

      Также в выпуске:

      Из-за коронавируса в мире придерживаются политики социального дистанцирования. Автопроизводители тоже не остаются в стороне от новых тенденций и меняют свои логотипы.

      Роботизированные транспортные средства компании Nuro и Kruger сотрудничают с крупнейшей сетью продуктовых магазинов Америки Walmart из-за эпидемии коронавируса.

      Смотрите видео программы "Авто24":

       

      Автор: Алина Олиховская
      Теги: Авто Швеция Авто24
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