Грузовики будущего Einride: 1 водитель сможет управлять несколькими фурами одновременно – фото

В будущем для грузовых перевозок на 10 фур потребуется только один водитель. По крайней мере так считает шведский стартап Einride, который продемонстрировал видео, в котором один оператор может управлять сразу несколькими грузовиками.

Правда, пока речь идет о 2 машинах, но это только испытания. Специалист на экранах видит все, что происходит вокруг машины. А руководит грузовиком с помощью джойстика, как в компьютерных играх.

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По информации разработчика, помощь автономным машинам нужна в основном во время выезда на маршрут и при возвращении. А основную часть дороги фура будет ехать автономно.

Смотрите видео, как работают автономные грузовики:

Технология одновременного управления грузовиками позволит перевозчикам существенно уменьшить стоимость перевозок и не зависеть от человеческого фактора – усталости водителей.



Einride – грузовики будущего / Фото Einride



Водитель может удаленно управлять грузовиком / Фото Einride

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Смотрите видео программы "Авто24":