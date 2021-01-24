В Китае спасли горняка, который 2 недели находился под землей
В Китае спасатели подняли на поверхность горняка, который 2 недели находился под землей. Мужчина оказался в ловушке после аварии на шахте в городском округе Янтай.
10 января под землей оказались заблокированными 22 горняка Китая. Об этом сообщает "Синьхуа".
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В издании сообщили, что состояние шахтера очень ослабленное – он длительное время находился на глубине примерно в 600 метров под землей.
Спасатели перенесли горняка в "скорую помощь"
– отметили в издании.
Состояние шахтера очень ослаблен / Фото "Синьхуа"
Что известно об аварии
- 22 работника золотодобывающей шахты Хушань, на юго-востоке Китая оказались под землей из-за взрыва, завалы от которого перекрыли выход из шахты.
- Взрыв произошел 10 января на шахте близ населенного пункта Цися, что в городском округе Янтай.
- 17 января, через неделю после обвала спасатели услышали стук при сверлении шахты – через узкую щель они опустили веревки, и так шахтеры смогли передать на поверхность записку.
- Шахтеры попросили у спасателей передать им медицинские средства. Сейчас людей пытаются спасти.
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