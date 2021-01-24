В Китае спасатели подняли на поверхность горняка, который 2 недели находился под землей. Мужчина оказался в ловушке после аварии на шахте в городском округе Янтай.

10 января под землей оказались заблокированными 22 горняка Китая. Об этом сообщает "Синьхуа". К теме Дни и ночи Уханя: в Китае к годовщине эпидемии выпустили документальный фильм В издании сообщили, что состояние шахтера очень ослабленное – он длительное время находился на глубине примерно в 600 метров под землей. Спасатели перенесли горняка в "скорую помощь"

– отметили в издании. Состояние шахтера очень ослаблен / Фото "Синьхуа" Справка. Работникам службы спасения удалось установить контакт только с 10 шахтерами, которые находятся в хорошем физическом и психологическом состоянии. Других – считают погибшим. Что известно об аварии 22 работника золотодобывающей шахты Хушань, на юго-востоке Китая оказались под землей из-за взрыва, завалы от которого перекрыли выход из шахты.

Взрыв произошел 10 января на шахте близ населенного пункта Цися, что в городском округе Янтай.

17 января, через неделю после обвала спасатели услышали стук при сверлении шахты – через узкую щель они опустили веревки, и так шахтеры смогли передать на поверхность записку.

Шахтеры попросили у спасателей передать им медицинские средства. Сейчас людей пытаются спасти.