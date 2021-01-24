У Китаї врятували гірника, який 2 тижні перебував під землею
-
У Китаї рятувальники підняли на поверхню гірника, який 2 тижні перебував під землею. Чоловік опинився у пастці після аварії на шахті у міському окрузі Янтай.
10 січня під землею опинилися заблокованими 22 гірники Китаю. Про це повідомляє "Сіньхуа".
До теми Дні та ночі Уханя: у Китаї до річниці епідемії випустили документальний фільм
У виданні повідомили, що стан шахтаря дуже ослаблений – він тривалий час перебував на глибині приблизно в 600 метрів під землею.
Рятувальники перенесли гірника до швидкої допомоги,
– зазначили у виданні.
Стан шахтаря дуже ослаблений / Фото "Сіньхуа"
Що відомо про аварію
- 22 працівники золотовидобувної шахти Хушань, що на південному сході Китаю опинилися під землею через вибух, завали від якого перекрили вихід із шахти.
- Вибух стався 10 січня на шахті поблизу населеного пункту Цися, що у міському окрузі Янтай.
- 17 січня, через тиждень після обвалу, рятувальники почули стукіт під час свердління шахти – через вузьку щілину вони опустили мотузки, і так шахтарі змогли передати на поверхню записку.
- Шахтарі попросили у рятувальників передати їм медичні засоби. Наразі людей намагаються врятувати.
Поділитися новиною