У Китаї рятувальники підняли на поверхню гірника, який 2 тижні перебував під землею. Чоловік опинився у пастці після аварії на шахті у міському окрузі Янтай.

10 січня під землею опинилися заблокованими 22 гірники Китаю. Про це повідомляє "Сіньхуа". До теми Дні та ночі Уханя: у Китаї до річниці епідемії випустили документальний фільм У виданні повідомили, що стан шахтаря дуже ослаблений – він тривалий час перебував на глибині приблизно в 600 метрів під землею. Рятувальники перенесли гірника до швидкої допомоги,

– зазначили у виданні.

Стан шахтаря дуже ослаблений / Фото "Сіньхуа" Довідка. Працівникам служби порятунку вдалося встановити контакт лише із 10 шахтарями, які перебувають у гарному фізичному та психологічному стані. Інших – вважають загиблими. Що відомо про аварію 22 працівники золотовидобувної шахти Хушань, що на південному сході Китаю опинилися під землею через вибух, завали від якого перекрили вихід із шахти.

Вибух стався 10 січня на шахті поблизу населеного пункту Цися, що у міському окрузі Янтай.

17 січня, через тиждень після обвалу, рятувальники почули стукіт під час свердління шахти – через вузьку щілину вони опустили мотузки, і так шахтарі змогли передати на поверхню записку.

Шахтарі попросили у рятувальників передати їм медичні засоби. Наразі людей намагаються врятувати.