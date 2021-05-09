Оказался в ловушке на высоте 100 метров: в Китае турист застрял на подвесном мосту
В Китае турист застрял на подвесном стеклянном мосту. Мужчина провисел на сооружении на высоте 100 метров.
Источник:Daily Mail
Мост разрушился из-за непогоды в стране, в частности из-за мощного ураганного ветра. Мужчина не пострадал.
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Турист час пробыл над пропастью
Турист оказался на мосту, именно когда усилился ветер. Поскольку естественное явление разрушило часть постройки, мужчина не мог пойти в какую-то сторону и должен был оставаться на месте.
Примерно час он провисел над пропастью. Вскоре его спасли полицейские и работники лесного хозяйства и туризма.
С помощью спасателей мужчина смог доползти до безопасного места. Его госпитализировали в больницу, чтобы оказать необходимую психологическую консультацию. После такого случая курорт временно закрыли на неопределенный период.
В горных провинциях Китая Цзянси, Хунань и Юньнань стеклянные мосты очень популярны. Самый известный из них расположен в знаменитом туристическом районе Чжанцзяцзе провинции Хунань. Мост длиной 430 метров и шириной 6 метров расположен между двумя скалами на высоте 300 метров.
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