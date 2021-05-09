В Китае турист застрял на подвесном стеклянном мосту. Мужчина провисел на сооружении на высоте 100 метров.

Мост разрушился из-за непогоды в стране, в частности из-за мощного ураганного ветра. Мужчина не пострадал.

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Турист час пробыл над пропастью

Турист оказался на мосту, именно когда усилился ветер. Поскольку естественное явление разрушило часть постройки, мужчина не мог пойти в какую-то сторону и должен был оставаться на месте.

Примерно час он провисел над пропастью. Вскоре его спасли полицейские и работники лесного хозяйства и туризма.

Справка. Говорится о стеклянном мосте, который расположен на курорте на горе Пиянь в городе Лунцзин в Китае.

С помощью спасателей мужчина смог доползти до безопасного места. Его госпитализировали в больницу, чтобы оказать необходимую психологическую консультацию. После такого случая курорт временно закрыли на неопределенный период.

Someone was trapped high up on a suspended glass walkway at a scenic spot in north east China yesterday when high winds caused glass panels to fall out around them. They were eventually able to climb to safety. pic.twitter.com/0vkFHasyWh — Matt Knight (@MattCKnight) May 8, 2021

В горных провинциях Китая Цзянси, Хунань и Юньнань стеклянные мосты очень популярны. Самый известный из них расположен в знаменитом туристическом районе Чжанцзяцзе провинции Хунань. Мост длиной 430 метров и шириной 6 метров расположен между двумя скалами на высоте 300 метров.