В Китаї турист застряг на підвісному скляному мосту. Чоловік провисів на споруді на висоті 100 метрів.

Міст зруйнувався через негоду в країні, зокрема через потужний ураганний вітер. Чоловік не постраждав.

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Турист годину пробув над прірвою

Турист опинився на мосту, коли саме посилився вітер. Оскільки природне явище зруйнувало частину споруди, чоловік не міг піти в якусь сторону і мусив залишатись на місці.

Приблизно годину він провисів над прірвою. Невдовзі його врятували поліцейські і працівники лісового господарства та туризму.

Довідка. Мовиться про скляний міст, який розташований на курорті на горі Піянь в місті Лунцзин у Китаї.

За допомогою рятувальників чоловік зміг доповзти до безпечного місця. Його шпиталізували до лікарні, щоб надати необхідну психологічну консультацію. Після такого випадку курорт тимчасово закрили на невизначений період.

Someone was trapped high up on a suspended glass walkway at a scenic spot in north east China yesterday when high winds caused glass panels to fall out around them. They were eventually able to climb to safety. pic.twitter.com/0vkFHasyWh — Matt Knight (@MattCKnight) May 8, 2021

У гірських провінціях Китаю Цзянсі, Хунань і Юньнань скляні мости дуже популярні. Найвідоміший з них розташований у знаменитому туристичному районі Чжанцзяцзе провінції Хунань. Міст довжиною 430 метрів і шириною 6 метрів розміщений між двома скелями на висоті 300 метрів.