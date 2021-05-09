Опинився у пастці на висоті 100 метрів: в Китаї турист застряг на підвісному мосту
В Китаї турист застряг на підвісному скляному мосту. Чоловік провисів на споруді на висоті 100 метрів.
Джерело:Daily Mail
Міст зруйнувався через негоду в країні, зокрема через потужний ураганний вітер. Чоловік не постраждав.
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Турист годину пробув над прірвою
Турист опинився на мосту, коли саме посилився вітер. Оскільки природне явище зруйнувало частину споруди, чоловік не міг піти в якусь сторону і мусив залишатись на місці.
Приблизно годину він провисів над прірвою. Невдовзі його врятували поліцейські і працівники лісового господарства та туризму.
За допомогою рятувальників чоловік зміг доповзти до безпечного місця. Його шпиталізували до лікарні, щоб надати необхідну психологічну консультацію. Після такого випадку курорт тимчасово закрили на невизначений період.
У гірських провінціях Китаю Цзянсі, Хунань і Юньнань скляні мости дуже популярні. Найвідоміший з них розташований у знаменитому туристичному районі Чжанцзяцзе провінції Хунань. Міст довжиною 430 метрів і шириною 6 метрів розміщений між двома скелями на висоті 300 метрів.
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