Об этом заявил посол Китая в Украине Фань Сяньжун. Он отметил, что Китай хочет более успешно развивать китайско-украинские отношения.

К теме Не стоит судить по заголовкам, – Арестович объяснил свои слова о "развороте на Восток"

Сяньжун считает, что обе страны имеют большие потенциалы.

Я с оптимизмом рассматриваю перспективы нашего сотрудничества с Украиной. Для этого китайская сторона готова и в дальнейшем совместно с украинской стороной прилагать усилия,

– отметил посол.

Он считает, что за 10 лет китайско-украинских отношений стратегического партнерства они получили большое развитие. В частности, Китай стал крупнейшим торговым партнером Украины.

Также посол напомнил об очень важном соглашении между двумя странами в сфере инфраструктуры.

Интересно! Нардеп Алексей Арестович сделал скандальное заявление о том, что Украина готова развернуться на Восток, если "Запад будет дружить с Россией". Позже он объяснил свои слова.