Китаец выловил рыбу-мутанта с головой голубя: видео

Китайский рыбак из города Гуйан снял на видео свой необычный улов, который заинтересовал прохожих.

Об этом информирует The Mirror.

Читайте также: Странное существо вынесло на берег в Таиланде: видео

На опубликованном видео заметно, как на земле лежит странная рыба-мутант с головой голубя. Ошеломленные зрители начали фотографировать редкое существо на смартфоны, пока она задыхалась без воды.

Смотрите видео рыбы-мутанта:

Судя по форме тела животного, китаец выловил белого амура – пресноводную рыбу семейства карповых. Однако точно узнать о происхождении мутанта уже не получится, так как мужчина пожалел рыбу и выпустил ее обратно в реку.

Рыба-мутант