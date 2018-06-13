Китаец выловил рыбу-мутанта с головой голубя: видео
Китайский рыбак из города Гуйан снял на видео свой необычный улов, который заинтересовал прохожих.
Об этом информирует The Mirror.
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На опубликованном видео заметно, как на земле лежит странная рыба-мутант с головой голубя. Ошеломленные зрители начали фотографировать редкое существо на смартфоны, пока она задыхалась без воды.
Смотрите видео рыбы-мутанта:
Судя по форме тела животного, китаец выловил белого амура – пресноводную рыбу семейства карповых. Однако точно узнать о происхождении мутанта уже не получится, так как мужчина пожалел рыбу и выпустил ее обратно в реку.
Рыба-мутант
Источник: 24 Канал
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